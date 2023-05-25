“الإنعاش القلبي الرئوي” ورشة عمل لإدارة الصيدلة بصحة الدقهلية

نظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة فى محافظة الدقهلية ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق احمد السيد مدير الادارة العامة للصيدلة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتكليفات من الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

وحاضر بالورشة الدكتور خالد فهمى محاضر بالجمعية الأمريكية لطوارئ القلب والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بالتنسيق مع الدكتورة ريهام علاء منسق دورة الحقن الأمن ومفتش الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة نحو 59 صيدلى من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة .

ومن جانبها قالت الدكتورة أشواق احمد السيد مدير الادارة العامة للصيدلة أن الدورة تضمنت مهارات انعاش القلب والرئتين للبالغين والأطفال والرضع مشيراً إلى أنها تأتى ضمن خطة متكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الفريق الطبى .