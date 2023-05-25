الحوار الوطني.. رئيس جامعة بنها الأسبق: لا بد من وجود كيان منظم لإعادة هيكلة التعليم

قال علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، إنه لابُد من وجود كيان منظم من أجل إعادة هيكلة التعليم سواء التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي.

وأضاف "شمس الدين"، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة التعليم قبل الجامعي، أن الذي يقوم بدور المنظم في مصر هي وزارة التربية والتعليم وأجنحتها المختلفة.

وتابع :"في الكثير من دول العالم مثل فرنسا وإنجلترا على سبيل المثال، الوزارة يكون لها دور منظم لكن بضوابط مختلفة" موضحًا أن طريقة الإدارة الإنجليزية في التعليم تعتمد أكثر على ما يسمى بالكيانات المستقلة.

وأردف "المصريون يريدون استعادة مكانتهم في شتى المجالات وأهمها التعليم؛ لأن في النهاية التعليم يخرج شخصًا واعيًا بوجباته الوطنية وتحمل المسؤولية"، مشددًا: على أننا في حاجة إلى كيان منظم للتعليم ويكون لديه شيء من الاستقلالية.

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