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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسر جلال يشارك بمسلسل "ألف ليلة وليلة" في موسم دراما رمضان 2024

الفنان ياسر جلال
الفنان ياسر جلال
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أكد النجم ياسر جلال، أنه سيبدأ تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة الشهر المقبل ، للمشاركة في دراما رمضان لعام 2024.

وتابع ياسر جلال في بيان صحفي أنه ليست لديه أي نية للإعتذار عن المسلسل ، وأن نبأ اعتذاره الذى تردد منذ أيام ،صرح به خطأً مدير أعماله ، الذى لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل، هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان ٢٠٢٤، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل، كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

ومسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.

ياسر جلال مسلسل ألف ليلة وليلة