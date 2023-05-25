الحوار الوطني|ممثل حزب النور يطالب بالاستعانة بحاملى الدكتوراه والماجستير في تطوير التعليم

قال عبد الرحمن بدر ممثل حزب النور، بجلسة الحوار الوطني الخاصة بملف التعليم ضمن المحور المجتمعي، إن قطاع التعليم قبل الجامعي بحاجة إلى وضع رؤية كاملة وورقة عمل يتم تفعليها على أرض الواقع، كذلك تطبيق ما جاء في الدستور وخاصة المواد الخاصة بحجم الميزانية، كذلك وضع قانون جديد للتعليم يتماشي مع النصوص الدستورية والتطورات التي حدثت في المجتمع، كذلك التطرق لملف الرواتب وتوفير رواتب تضمن حياة كريمة للمعلمين والعاملين في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف “بدر” خلال كلمته بالجلسة، أن الاكاديمية المهنية للمعلمين تقوم بدور شكلي في تدريب المعلمين لذلك لابد من العمل علي تفعيل دورها والعمل على تطبيق تدريب فعلي للمعلم، وايضا تطوير وتأهيل الطلاب ويكون معتز بهوية الوطنية.

كما طالب بدر بضرورة الاستعانة حملة الدكتوراه وحاملي الماجستير بحيث يكون لهم دور في تطوير التعليم والاستفادة بخبراتهم وتخصصهم، هذا بجانب العمل على الاستفادة من الرسائل العلمية حول تطوير التعليم وحل المشاكل الموجودة به.

وشدد بدر على ضرورة تحويل المؤسسات التعليم الي منبر للتطوير والتدريب والتأهيل والعمل على سد احتياجات سوق العمل من خلال المؤسسات التعليمية مشيرا الي أنه لابد من العمل على تطبيق مفهوم اللامركزية في منظومة التعليم قبل الجامعي واعطاء صلاحيات أكبر لمدير الإدارات التعليمة، كذلك العمل على استبدال المناهج المبنية على الحفظ واستبدلها بأخرى قائمة على التفكير والابداع، بجانب وضع رؤية لعلاج الانحرفات الفكرية في ضوء الهوية المصرية.

وطالب بدر بضرورة تصدير النماذج المصرية في التاريخ والمجتمع واعادة التربية بالقدوة والاستفادة بالتجارب في الدول الناجحة في ملف التعليم.