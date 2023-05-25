يضم 4 مصانع على مساحة تبلغ حوالي 66 فدانا.. الرئيس السيسي يتفقد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة.. ويستمع لشرح تفصيل لمراحل الإنتاج

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بجولة لتفقد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس.

واستمع الرئيس السيسي - خلال الجولة التفقدية - إلى شرح مفصل حول مجمع مصانع إنتاج الكوارتز ومراحل الإنتاج، حيث يضم المجمع أربعة مصانع تم إنشاؤها على مساحة تبلغ حوالي 66 فدانا.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل حول مجمع مصانع إنتاج الكوارتز ومراحل الإنتاج، حيث يضم المجمع مصنع التكسير الرئيسي الذي تم إنشاؤه على مساحة 12 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 140 ألف طن في العام، كما يشمل المجمع منطقة تخزين إنتاج كوارتز بسعة حوالي 4 آلاف طن ومنطقة تخزين المنتج النهائي بسعة 2000 طن.

ويضم المجمع أيضا مصنعا لإنتاج الألواح الخاصة بالكوارتز بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 438 ألف طن مربع في العام، كما يضم منطقة مراقبة الجودة ومكاتب إدارية ومراقبة الإنتاج ومسطحات خضراء بمساحة 120 ألف متر مربع ما يمثل 40 % من إجمالي مساحة هذا المشروع.

وعقب ذلك، تفقد الرئيس السيسي أحد المعامل الخاصة بإنتاج الكوارتز، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل إنتاج الكوارتز الذي يأتي في البداية الأمر على هيئة بودرة مطحونة عالية الجودة تستخدم منها حوالي 55 ألف طن من بين 140 ألف طن لإنتاج ألواح الكوارتز والباقي يتم بإعادة تعبئته في عبوات مخصصة لاستخدامها محليا فيما بعد.

واستمع الرئيس السيسي لشرح المهندس إبراهيم محفوظ علي المسؤول عن مصنعي الفحم في مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، اللذين لهما قدرة هائلة على تخزين ألواح الكوارتز.

وأشار محفوظ علي إلى أن مرحلة إنتاج الكوارتز داخل مصنعي الفحم التي تضم أربع مراحل تبدأ بمرحلة التغذية التي يتم فيها نقل كامل للكوارتز الناتج في المقصورة الرئيسية ثم تمر عقب ذلك بمرحلة التنقية بواسطة وحدات الفصل المغناطيسي ووحدات الفصل الضوئي، موضحا أن مصنعي الفحم يعملان على طحن حبيبات الكوارتز حتى تبلغ مقاسها حوالي 1.2 ملليمتر بواسطة الطحن بالضغط ثم تمر بمرحلة أخيرة وهي مرحلة الطحن الإلكتروني.

وأكد أن جميع العمليات الإنتاجية الخاصة بإنتاج الكوارتز يتم التحكم بها بطريقة أوتوماتيكية، مشيرا إلى تزويد مصنعي الفحم بوحدة لتنقية الهواء من الغبار الناتج أثناء عملية طحن الكوارتز، وذلك حفاظا على البيئة وسلامة العاملين.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال جولته التفقدية بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز - إلى شرح مفصل من المهندس مصطفى حسن المسؤول عن خط تشكيل ألواح الكوارتز الذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي إنتاج 19 لوح كوارتز في الساعة بما يعادل 100 متر مربع تقريبا.

وأشار المهندس حسن إلى أنه يتم إضافة خام الكوارتز في أربع وحدات خلط أولها بسعة تبلغ 2400 متر والتي تستمر لمدة 11 دقيقة، ثم يتم إفراغ الخليط في وحدة خلط أخرى لتكسير كافة الكتل التي تعيق تشكيل خام الكوارتز أثناء عملية الصب داخل القوالب والوصول إلى المراحل النهائية لإنتاج الكوارتز.

واستمع الرئيس السيسي أيضا إلى شرح مفصل حول الأجهزة المستخدمة في إنتاج الكوارتز والتي تضم العديد من الأجهزة من بينها "جهاز تقسيم العينات، جهاز تكثيف خام الكوارتز، تحضير الخامات الدقيقة، جهاز تحديد درجة اللون للمادة الخام والمنتج النهائي، جهاز تحليل حجم الكهرومغناطيسي، ميكروسكوب ضوئي، جهاز قياس حجم الجسيمات بالليزر، جهاز الامتصاص الذري لتحديد نسب العناصر والشوائب المعدنية المتواجدة في خام الكوارتز".

كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن "جهاز الشد والمرونة، وجهاز تأثير الصدمات" على المنتج النهائي، بالإضافة إلى عمل مجموعة من المختبرات الكيميائية والفيزيائية للتأكد من مقاومة المنتج للأحماض وامتصاص السوائل ودرجات الحرارة المرتفعة لإنتاج خام الكوارتز طبقا للمواصفات الدولية المطلوبة.

وفي ختام الجولة التفقدية، قام الرئيس السيسي بتفقد معرض الشركة المصرية للتعدين الذي يضم العديد من أنواع ألواح الكوارتز.