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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعين منفصلين مع قادة أذربيجان وأرمينيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري اليوم الخميس، لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مشيرة إلى أنه من المتوقع عقد لقاء ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة.

 

وقال المتحدث الصحفي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، إن "الرئيس بوتين سيجري لقاءين ثنائيين منفصلين مع كل من الرئيس الأذربيجاني علييف، ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان"، مضيفا أن بعد ذلك نتوقع عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وعلييف وباشينيان.

 

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