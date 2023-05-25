نائب التنسيقية محمود القط يعترض على طريقة إدارة جلسة التعليم بالحوار الوطني

علق النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على طريق إدارة الجلسة من الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني.

وسجل القط خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، اعتراضه على مقاطعة مقرر اللجنة للمتحدثين ، ومخالفته للائحة مجلس الأمناء والأمانة الفنية.

وأضاف "القط" قاعدين بقالنا ٤٥ دقيقة تحدث فيها المقرر، منتقدا إحالة المقرر لأحد المقترحات للجنة السياسات بالأمانة الفنية، مطالبا الأمانة الفنية بتوضيح ما اذا كان لديها لجنة بهذا الاسم أم لا .

وانتقد محاولة المقرر إلي توجيه الجلسة نحو مناقشة مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم، مضيفا:" عنوان الجلسة واضح يخص التعليم ولا يخص مقترح الرئيس السيسي.



وعقب جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، قائلا: "اذا كان مجلس الأمناء يعترض على طريقة إدارتي للجلسة سأستمع الي قرارهم وانسحب من الجلسة واغادر اذا اردتم.

من جانبه رد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مضيفا: مجلس الأمناء لا يختار مدير الجلسة فهو مختار بالفعل منذ اختياره مقررا للجنة، مشيرا إلي أن الاعتراض من مقتضيات الحوار والرأي يحترم، والمجلس لا يمكنه استبدال مدير الجلسة فى نفس التو واللحظه.

وعقب جمال شيحة: نعطي الكلمة بالتحديد و بالترتيب للجميع ونمنحها لمجلس الأمناء إذا طلب والكل يأخذ حقه ولم نصادر رأي، وسأراجع موقفي واتخذ قراري، على أن يستكمل الدكتور محمود ابو النصر المقرر المساعد إدارة الجلسة حسب المدونة السلوك والتي نصت على أن تدار الجلسة بين المقرر والمقرر المساعد.