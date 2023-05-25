وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره التشيكي العلاقات الاقتصادية والتجارية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره التشيكي العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكلي أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن العلاقات بين البلدين مرت بمراحل مختلفة وداعمة للشعب العراقي، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت من محاور النقاشات".

وأضاف أنه تم بحث دعم الشركات التشيكية والمشاركة في بناء الاقتصاد العراقي، مشيرًا إلى أن العراق بلد نفطي وسيكون في الأعوام المقبلة دولة غازية، مؤكدا أن التشيك تقدم دعمًا للقوات العراقية في الحرب ضد الإرهاب، منوها بأنه تم بحث ملف الزمالات الدراسية في التشيك، كما تم التطرق للوضع السوري والعودة إلى الجامعة العربية.

من جانبه ثمن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، دور العراق في مساهمته بترتيب الأمور في الشرق الأوسط، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك "نتطلع إلى الافتتاح المشترك مع العراق لمؤتمر الأعمال"، مثمنًا دور العراق في مساهمته بترتيب الأمور في الشرق الأوسط، مضيفا "مستعدون لتطوير العلاقات مع العراق، موجها دعوة رسمية لوزير الخارجية العراقي لزيارة براغ.