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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صحيفة: أوروبا تخطط لتسليم كييف 200 مليار يورو من أموال موسكو المجمدة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي ناقش خطة لتسليم كييف الأموال المجمدة والموارد الروسية بقيمة 196.6 مليار يورو المقيدة في النظام المالي العالمي.

واجتمع مسؤولون من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، يوم أمس الأربعاء، لاستكشاف خيارات الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية المملوكة في "Euroclear"، أكبر غرفة مقاصة في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لن تصادر  الأصول نفسها، لكنها قد ترقى إلى تصعيد الضغط الاقتصادي الغربي على موسكو، بهدف مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجمدت العقوبات 196.6 مليار يورو من الأصول الروسية في "Euroclear"، بحسب الحكومة البلجيكية، من ضنها 180 مليار يورو أصول للبنك المركزي الروسي، وتولد هذه الأصول نقودا من القسائم وعمليات الاسترداد، والتي يتم تقييدها لمدة تصل إلى عام، حيث  يتم إعادة استثمار تلك الأموال من قبل "Euroclear"وهي الأرباح الناتجة عن إعادة الاستثمار التي يهتم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بتحويلها إلى كييف.

وكممارسة معيارية، تقرض "Euroclear" نقود عملائها لتقليل مخاطر الائتمان والاحتفاظ بالفائدة المكتسبة، و تقول "فاينانشيال تايمز" أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة اليوم، جنبا إلى جنب مع تراكم غير عادي للمدفوعات جراء العقوبات، أدت إلى أرباح كبيرة.

الاتحاد الأوروبي كييف 196 مليار يورو الأموال المجمدة والموارد الروسية