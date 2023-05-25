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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا: توريد 327 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المحافظة

نائب محافظ المنيا:
نائب محافظ المنيا: توريد 327 ألف طن من محصول القمح
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أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتي اليوم الخميس 327885 طن و 399 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه نائب المحافظ بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

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