وفد من طلاب جامعة بني سويف الأهلية يشارك في فاعليات ندوة "أسرة مستقرة"

شارك وفد من طلاب كلية الإعلام في فاعليات الندوة التثقيفية "أسرة مستقرة لمجتمع آمن"، والتي تعقد تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بقاعة المؤتمرات بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، والدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي، والدكتورة رشا عادل منسق كلية الإعلام، بالتعاون مع المرصد الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من الندوة هو توعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، تنفيذاً لحملة التوعية الأسرية والمجتمعية "أسرة مستقرة لمجتمع آمن"، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها من أجل الحفاظ علي مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع.