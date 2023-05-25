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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. إخماد 4 حرائق شقق سكنية دون وقوع إصابات

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 4 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "إمبابة  _ الوراق _ العمرانية _ المنيرةالغربية" دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 4 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "شارع منصور أحمد من شارع محمد محمود بأرض الجمعية بإمبابة، شارع الهرم عمارة مستشفي نور العيون بالعمرانية، شارع مسجد أبو إسلام من شارع التل وراق العرب بالوراق، شارع غنام من ذكي مطر بالمنيرة الغربية" وجري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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