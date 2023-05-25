الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا تتابع إجراءات الحماية المدنية بصوامع لتخزين الأقماح

تواصل الوحدات المحلية بمركز ملوي بمحافظة المنيا، الجهود في تنظيم حملات يومية على أماكن تخزين الأقماح من الصوامع والشون الحكومية المخصصة، وذلك لإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد المحصول حتى انتهاء موسم الحصاد، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح.

من جانبه، أجرى اللواء ا. ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة صوامع وهناجر تخزين الأقماح بمدينة ملوى، وذلك للتأكد من حماية الصوامع والهناجر بطريقة آمنة والوقوف على مدى توافر أدوات الحماية المدنية، لمنع تعرض مخزون الاقماح من الاخطار، موجهاً بضرورة التوزيع السليم لطفايات الحريق والمتابعة المستمرة لأدوات التأمين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، وتذليل كافة العقبات أمام الموردين وصغار المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

هذا وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية وضبط السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار، والتحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها الى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصا على الصالح العام.

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