"بيطري القناة" يختتم دورة تدريبية حول "تطبيق الأمان الحيوي في المزارع السمكية"

اختتمت الدورة التدريبية عن" تطبيق الأمان الحيوي فى المزارع السمكية"- أعمالها بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، والتي استمرت على مدى أربعة أيام في الفترة من

21 - 24 مايو 2023.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية، وبدعم من منظمة الأغذية و الزراعة بالأمم المتحدة.

وعلى ضوء الدورة التدريبية- أشار الدكتور ناصر مندور إلى حرص جامعة قناة السويس بمراكزها البحثية والتدريبية وكلياتها على تفعيل بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية داخل وخارج مصر، من أجل تبادل المعارف والخبرات العلمية، والإطلاع المستمر على الجديد والحديث في البحث العلمى، من أجل تنمية ورفع قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب بالجامعة، وتابع أن ذلك يتم من خلال الاستفادة القصوى من إمكانات ومعامل الجامعة ومراكزها البحثية والتدريبية المنتشرة بالكليات.

هذا وقد قام الدكتور صلاح الدين مصيلحي أستاذ الباثولوجيا و رئيس مجلس إدارة جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية- في آخر أيام الدورة التدريبية- بتسليم شهادات اجتياز أولى الدورات التدريبية للعام 2023 م



أقيمت الدورة بإشراف تنفيذي الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب مدير وحدة خدمة المجتمع".

واستمرت فعالياتها على مدى أربعة أيام حاضر في اليوم الأول :

الدكتورة مروة عبدالمنعم أستاذ صحة الحيوان والدواجن والبيئة بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس عن

" الأمان الحيوى فى المزارع السمكية"،

والدكتورة هبه عبدالرازق أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس

عن " طرق تشخيص أمراض الأسماك من خلال فحص الدم".

وفي اليوم الثاني :

حاضرت الدكتورة أمينة دسوقي أستاذ الباثولوجيا و وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس عن " الطرق المعملية لتشخيص أمراض الأسماك"،

والدكتور محمد الشهيدي - أستاذ الفيرولوجي بكلية الطب البيطري عن

" الأمراض الفيروسية و مخاطرها على الأسماك والقشريات"، والدكتورة رانيا حلمي عبده أستاذ الطب الشرعي ووكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث وألقت محاضرة عن

" كيفية تحديد المتبقيات الدوائية فى المزارع السمكية"، والدكتورة إيمان يوسف أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري، والدكتورة إيمان أبو الحسن الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات وألقت

محاضرة عن

" الطرق المعملية والتوصيف الجزيئي لتشخيص الأمراض الطفيلية"، والدكتورة إيمان كمال الأستاذ المساعد بقسم الفيرولوجي و محاضرة :

" الطرق المعملية والتوصيف الجزيئي لتشخيص الأمراض الفيروسية"

وفي اليوم الثالث :

حاضر الدكتور حسن دروة أستاذ أمراض الأسماك عن " الأمراض البكتيرية بالأسماك المستزرعة "، والدكتورة إيمان ثابت أستاذ الميكروبيولوجي ببيطري القناة حول

" الطرق الشائعة لأمراض الأسماك "،

والدكتورة منى إسماعيل أستاذ أمراض الأسماك عن " الأمراض الفطرية فى الأسماك المستزرعة "، والدكتور وليد فتحي أستاذ الفارماكولوجي حول

" كيفية تحديد الجرعات الدوائية فى المزارع السمكية"، والدكتور محمود مبروك أستاذ مساعد أمراض الأسماك، حيث ألقى محاضرة عن

"الطرق المعملية والتوصيف الجزيئي لتشخيص الأمراض البكتيرية".

وفي اليوم الرابع والأخير للدورة حاضر

الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن " التحديات التي تواجه الثروة السمكية فى مصر" ، والدكتور وليد فتحي أستاذ الفارماكولوجي ألقى محاضرة عن

" طرق الوقاية و علاج أمراض الأسماك"، والدكتور عصام سمير سليمان أستاذ مساعد صحة الحيوان و الدواجن و البيئة و تحدث عن

"تطبيقات و ضوابط الاستخدام الآمن للمطهرات فى المزارع السمكية"

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية حضرها 16 متدرب من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وجامعة العريش مع معهد الاستزراع السمكي، كلية تكنولوجيا المصايد بأسوان، كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ، جهاز حماية و تنمية البحيرات والثروة السمكية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية - الحجر البيطري و البحوث....وتضمنت محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريب عملي.