الاستخبارات الأمريكية ترجح وقوف قوات العمليات الخاصة الأوكرانية وراء الهجوم على الكرملين

نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة في الاستخبارات الأمريكية تقديرها بأن "مجموعة أوكرانية قد تكون مسؤولة" عن الهجوم الذي تم بطائرة مسيرة واستهدف الكرملين الروسي في وقت سابق هذا الشهر.

وأوضحت القناة أن هذا التقدير جاء بعدما "تسامع مسؤولون أمريكيون أحاديث بين المسؤولين الأوكرانيين ألقوا فيها باللوم على بعضهم البعض بشأن هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر".

حيث أوردت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخبارية لشبكة لقناة "سي إن إن"، أن هذا يساهم في تقييم الولايات المتحدة بأن مجموعة أوكرانية قد تكون مسؤولة.

وتابعت القناة الأمريكية، أن الأصوات التي التقطتها الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن عملية الكرملين شملت بعض أفراد الجيش والبيروقراطية الاستخبارية الأوكرانية "الذين يتكهنون بأن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية هي التي نفذت العملية"، حسبما نقلت القناة الأمريكية .

وشددت "سي إن إن" على أن هذه الأحداث الأوكرانية، جنباً إلى جنب مع الاتصالات الأخرى التي تم اعتراضها للمسؤولين الروس الذين يلومون أوكرانيا على الهجوم ويتساءلون كيف حدث، قد دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى النظر في احتمال أن تكون مجموعة أوكرانية وراء الحادث الذي وقع في 3 مايو الجاري.