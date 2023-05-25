الحوار الوطني.. جمال أبو سرور: الأزهر الشريف والكنيسة ناقشا كل ما يتعلق بالزيادة السكانية

قال جمال ابو سرور مدير المركز الإسلامي بالصحة الانجابية بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ناقشا كافة المسائل المتعلقة بأمور الزيادة السكانية، معقبا أنه تم صدور مرجع أساسي لحماية الأطفال من الممارسات الضارة كالزواج المبكر والتسرب من التعليم.

وأكمل خلال كلمة بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني ": نقوم بحملات توعية في هذه المسائل عن طريق تنظيم العديد من الندوات الثقافية بكافة الكليات لتوعية الطلاب ".

ايضا نوه أبو سرور إلى أن جامعة الأزهر تقوم بدرو هام لتغيير السلوك وضرورة بناءه على المعرفة الصحيح، متابعا:" نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية .