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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية البحرينية تواصل عمليات إجلاء مواطنيها من السودان

عمليات الاجلاء من
عمليات الاجلاء من السودان - أرشيفية
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وصلت إلى مطار البحرين الدولى طائرة تابعة لشركة طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين- قادمة من مطار بورتسودان الدولى تقل عددا من مواطني مملكة البحرين المتواجدين بجمهورية السودان والذين تم إجلاؤهم نظرًا للأوضاع والظروف الأمنية الراهنة غير المستقرة هناك.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بالبحرين السفير محمد على بهزاد، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة مواطني البحرين، ومنذ بدء عملية الإجلاء تمكنت جهود مملكة البحرين من عودة جميع مواطنيها من الأراضي السودانية ووصولهم إلى البلاد والذين بلغ عددهم 252 مواطنا ومقيما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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