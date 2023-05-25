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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الاقتصاد الألماني يدخل رسميا في حالة "ركود تقني"

الاقتصاد الالماني
الاقتصاد الالماني
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كشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا دخول البلاد رسميا في حالة ركود، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.3 %.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس أن هذا التراجع "غير المتوقع" للناتج المحلي الإجمالي يأتي في أعقاب تسجيل تراجع بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من عام 2022، علما بأن انكماش الاقتصاد ربعين متتاليين يتم تعريفه رسميا بأنه "ركود تقني".

ويقول الاقتصاديون إن التضخم المرتفع في ألمانيا أضر بالإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت الأسعار في شهر أبريل الماضي بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مكتب الإحصاء الفيدرالي في المانيا الاقتصاد الألماني