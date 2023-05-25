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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شاب توفي إثر سقوطه من علو بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بأكتوبر دفن جثة شاب توفى اثر سقوطه من علو بمساكن عثمان بأكتوبر.

وكانت البداية، بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة عمارات الأربعين الجديدة بمساكن عثمان مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين سقوط شخص من الطابق الرابع في ظروف غامضة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

دفن جثة شاب توفى علو بأكتوبر