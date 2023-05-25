حريق يلتهم مخزن بلاستيك بجوار مركز شرطة كرداسة القديم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بلاستيك بطريق اللبيني ناهيا بعد مركز شرطة كرداسة القديم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بطريق اللبيني ناهيا بعد مركز شرطة كرداسة القديم دائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.