بث مباشر.. الأنبا إبراهيم اسحق يترأس صلاة سيامة مطران إيبارشية قسقام

تنقل البوابة نيوز، نقلاً عن قناة “معاً” الكاثوليكية، البث المباشر للسيامة الأسقفية للأنبا مرقس مطران إيبارشية “قسقام ” - القوصية، ويترأس السيامة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، من كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية

الجدير بالذكر الأنبا توماس وليم من مواليد 15 أبريل 1967، القوصية محافظة أسيوط، سيم كاهن في 4 يناير 1995، درس الفلسفة في إكليريكيّة المعادي.

خدم الأب توماس وليم، خلال خمسة وعشرين عاما من الحياة الكهنوتيّة، ككاهن في كنيسة السيدة العذراء في كوم اسفحت، وفي كنيسة القديس جرجس في درنكة، وفي كنيسة السيدة العذراء في منطقة الحمراء بأسيوط، عُيّن كاهن لرعية الأقباط الكاثوليك بباريس لمدة عام، كما كان يشغل منصب راعي كاتدرائيّة إيبارشيّة أسيوط، ويشغل منصب وكيل عام الإيبارشيّة، يتحدث عدد من اللغات ومنها الفرنسية .