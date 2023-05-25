الحوار الوطني.. برلمانية: الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية

قالت النائبة اية فوزي اسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن بعض الدول قليلة العدد تنظر بشكل مختلف وايجابي للزيادة السكانية رغم اختلاف الوضع عنا في مصر.

واضافت النائبة خلال كلمتها بجلسة القضية السكانية بالحوار الوطني: الزيادة السكانية تمثل تحدي كبير يواجه الدولة المصرية بعد تجاوز ١٠٠ مليون مواطن، ومعدل الزيادة سنويا تخطي الـ ٢ مليون مواطن وهو رقم السكان في بعض الدول.

واشارت: الزيادة أثرت على نصيب الفرد والخدمات المقدمة وغيرها، ولا بد من العمل على التركيبة السكانية للسكان ومواجهة التمركز على الشريط الضيق.

وطالبت بضرورة توعية المواطن بأهمية التخطيط الاسري، ووضع إطار تنظيمي حاكم، وأيضا الاهتمام ملف التعليم نظرا لأهميته في هذا الشأن وخاصة للبنات.

وشددت أن التعليم يساهم في القضاء على زيادة معدلات الطلاق والزواج المبكر، كما أن المؤسسات الدينية عليها دور في هذا الأمر.