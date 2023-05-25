الحوار الوطني.. رئيس اللجنة التنسيقية بحياة كريمة: وزارة التضامن عليها عبء كبير في إيجاد حلول للأزمة السكانية

رحب أيمن عبد الموجود، رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، بالحضور ومجلس أمناء الحوار الوطني الذي بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر تحسين الخصائص السكانية والمدرجة على لجنة القضية السكانية.

وأضاف عبد الموجود، أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة في الحلول، لافتا إلى أن لدينا عجز للعمل في القضية السكانية، موضحا أننا عندما عملنا على مبادرة ٢ كفاية، كانت عدد الجمعيات المؤهلة قليلة جداً، حيث يوجد لدينا ٣٥ ألف جمعية، ولكن بعد تحسين الأوضاع يوجد فقط ٤٠٠ جمعية تستطيع العمل.

واستكمل: وزارة التضامن الاجتماعي بدأت تعمل على ملف التمويل المحلي، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات ولكن العدد غير كافي، لافتا إلى وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلف.

ولفت إلى وجود ١٠٨ مراكز لتنظيم الأسر في المحافظات في ١٨ محافظة، موضحا أنه ضروري رفع قدرات الجمعيات في الفترة المقبلة وتنسيق كامل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التي تعمل في كافة المحافظات وذلك لتحقيق الخطوات في اللامركزية في ١٨ محافظة.

وأكد أن ملف الوعي من الملفات الهامة حيث يوجد به ١٨ رسائل لتقديم الأسرة، موضحا أننا نعمل في المرحلة الأخيرة في المدن المختلفة، وتم عمل ٤ آلاف ندوة للتوعية في المحافظات المختلفة.