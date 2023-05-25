بروتوكول تعاون بين "الرقابة على الصادرات والتصديري للطباعة" لتطبيق المعايير العالمية على المنتجات المصدرة

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID TRADE)، بهدف التعاون بين الطرفين في مجال التحاليل الكيميائية بمعامل الهيئة وتبادل المعلومات والبيانات، وتعد تلك الخطوة مساهمة في دعم قطاع الطباعة والتغليف لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع.

كما عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برنامج تدريبي عن "أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب و المصنفات الفنية وما ينظمها من قوانين وإجراءات فنية" بمبنى المعامل المركزية بفرع الهيئة بميناء الدخيلة" بحضور 9 شركات من ممثلي الشركات التابعة للمجلس التصديري للطباعة والتغليف

ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء بصورة أساسية على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الصادرات المصرية للوصول لـ100 مليار دولار صادرات ومدى حرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

كما تضمن البرنامج استعراض القوانين والقرارات والإجراءات الفنية المنظمة لفحص واختبار منتجات الورق والكرتون والمواصفات الفنية والإجراءات المتبعة لتقييم التعبئة والتغليف كذلك التعرف على منظومة المعامل الصناعية والكيميائية التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ودورها في فحص مستلزمات و مدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها دعماً للصناعة المصرية مع استعراض الدور البارز الذى تقوم به وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات بالهيئة والتعرف على ابرز الخدمات التي تقدمها الوحدة.



وقال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن الهيئة تلعب دور محوري وفعال في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وكذلك مكافحة الغش التجاري الداخلي وحماية المستهلك المصري كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية والكيميائية في حركة التجارة عبر الحدود، كما انها تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات بصفة عامة، وقطاع الطباعة والتغليف بصفة خاصة حيث أن التغليف هو عنوان المنتجات المصدرة فهو قطاع مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية و التصديرية الأخرى.

وأعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية و بروتوكول التعاون بين كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب و المصنفات الفنية، التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية والنهوض بها عبر إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة ورفع الوعي التصديري ومساندة الشركات علي تقوية اساسياتها وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية فى إطار التوجه الاقتصادي الحالي للدولة، وخططها الرامية إلى زيادة الحصة السوقية الدولية ومساندة مجتمع الأعمال في النفاذ إلى الأسواق الدولية بصورة كبيرة، وفى إطار تنفيذ تلك الأهداف قام المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقيام بإطلاق سلسة من البرامج التدريبية التي تهدف فى المقام الأول إلى مساندة قطاع التصدير في مصر والنفاذ بالمنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية والعمل على تحسين جودة وصورة المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.

كما وجه المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب و المصنفات الفنية شكره وتقديره للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والسادة القائمين على مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر حيث ان معامل الرقابة على الصادرات بما لها من خبرات فنية تخدم المصدرين وحركة التجارة الخارجية موضحا ان بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمجلس وخدمة المصدرين تم الاتفاق على تخفيض 25 ٪ على سعر الاختبارات المعملية لجميع الدول وتخفيض 50% للسادة المصدرين لدول القارة الافريقية تماشياً مع رؤية الدولة في فتح أسواق تصديرية واعده لتساهم في تسريع عملية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج كما يساعد على تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.

وقد أوضح المهندس عصام النجار أن الهيئة تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة لا مثيل لها من معامل الفحص والاختبار المتطورة المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية، وتعد احدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل و اعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الجودة (ISO 17065) واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا لنظام الجودة(ISO 17025 )لقرابة (2000) مجال اختبار في (300) معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية و كذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الجودة (ISO 17020) فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الجودة (ISO 9001).

وقد أنشأت الهيئة وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وهي وحدة معتمدة ومسجلة دوليا وفقا لنظام الجودة (ISO 17025) تعمل على زيادة تنافسية منتجات الصناعة المصرية للتصدير للأسواق العالمية.

حيث تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من اولى الجهات الحكومية التي تم تسجيلها ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، وذلك بهدف تسهيل إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة الكترونيا للمنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لدخولها للسوق السعودي وتقليل الوقت اللازم للإفراج عن المنتجات من قبل الجمارك السعودية .

وبذلك فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مسجلة لدى المملكة العربية السعودية كجهة تقويم مطابقة مقبولة تقوم بمنح شهادات المطابقة Pcoc وشهادات الارسالية Scoc للمنتجات التالية، المنتجات النسيجية، الاحذية وملحقاتها، المنتجات الجلدية، منتجات البلاستيك القابل للتحلل، الورق والكرتون والمنظفات ومنتجات الأدوات والاجهزة المستخدمة في المطبخ ولبطاريات الكهربائية.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس عصام النجار أهمية التسجيل بنظام المصدر المعتمد الذى أطلقته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في أكتوبر الماضي والذي يتيح أقصى استفادة من التصدير لأوروبا حيث يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » ليتم إصدار فاتورة من المصنع مباشرة إلى دول الارومتوسطي دون شرط الحصول على شهادة المنشأ، والهدف الأساسي من تلك الأنظمة يتركز في زيادة الصادرات المصرية.

كما أكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات، حيث ان شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

وقد حضر البرنامج التدريبي عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على رأسهم المهندس: هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية.

وقدمت المهندسة ريهام نجم مدير عام بالإدارة المركزية لواردات السلع الغير صناعية عرض لكافة القوانين والقرارات والإجراءات الفنية المنظمة لفحص الورق والكرتون مع شرح مفصل لأنواع الورق والمواصفات الملزمة والغير ملزمة الخاصة به.

استعرضت المهندسة: نهلة الكيلاني مدير إدارة بالإدارة المركزية لواردات السلع الهندسية والصناعية شرح مفصل عن نماذج التعبئة والتغليف والإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة لتقييم التعبئة والتغليف.

أما عن الدور المحوري الذي تلعبه معامل الهيئة في خدمة قطاع الطباعة والتغليف قدمت المهندسة: رحاب صادق مدير عام المعامل الكيميائية بالإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والكيميائية عرض تقديمي مع شرح وافى عن كافة الفحوصات والاختبارات المعملية التي تجرى على الأصناف الخاصة بالطباعة والتغليف بالمعامل المعتمدة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما استعرضت الدكتورة: رشا النمكى المدير الفني لوحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الدور البارز الذي تقوم به الوحدة ومميزات التسجيل بواسطة وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات وكذلك اللوائح الفنية السعودية المعتمدة لدى وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والخاصة بصناعات التغليف.

وفى نهاية اللقاء، اصطحب المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السادة الحضور في جولة داخل المعامل المختصة بصناعات الطباعة والتغليف بمبنى المعامل بفرع الهيئة بميناء الدخيلة وتضمنت الجولة كل من، معمل اختبارات الأحبار، معمل اختبارات الدهانات، معمل اختبارات المنتجات النسيجية، معمل البوليمرات (البلاستيك ، ومعمل البلاستيك القابل للتحلل، ومعامل اختبارات الورق والكرتون، و معامل اختبارات ملامسات الغذاء، وذلك بهدف التعرف على أحدث أجهزة الفحص والمعايرة والاختبارات المعتمدة من خلال جولة داخل المعامل الصناعية والكيميائية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المتعلقة بقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.