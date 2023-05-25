أوسوريو يصعد حارسي 2003 للمشاركة في تدريبات الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتصعيد الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى فريق ٢٠٠٣، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق ، فقرة تدريبات خاصة للثنائي على هامش المران، بعدها خاض الحراس فقرة فنية قوية.

ويحرص الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، للاستفادة بأفضل العناصر في قطاع الناشئين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.