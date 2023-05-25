تفاصيل مصرع طبيب بشري وإصابة 3 آخرين بحريق شقة بالعجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة مصرع طبيب بشري وإصابة 3 آخرين بشارع طنطا من شارع الشيخ محمود خليل الحصري بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة غرفة النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع طنطا من شارع الشيخ محمود خليل الحصري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق العاشر ملك "أحمد فؤاد عبد الله" 89 سنة طبيب بشري، جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع مالك الشقة اختناقا بالدخان وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.