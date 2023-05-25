جامعة أسيوط تشارك بورشة عمل عن "المقترحات البحثية والتقدم للتمويل البحثي من الجهات المانحة" بـ"سفنكس"

شاركت جامعة أسيوط في ورشة عمل عن “المقترحات البحثية ، والتقدم للتمويل البحثي من الجهات المانحة” بجامعة سفنكس، والتي نظمها مكتب إدارة المشروعات البحثية بجامعة أسيوط، فى إطار تفعيل وتعزيز سبل التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة سفنكس.

وتأتي الورشة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، وبحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر المدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات البحثية، وعبد العظيم سامي المدير الإداري والمالي للمكتب، والأستاذة راندا محمود عبد الحليم الموظفة بالمكتب، والدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور علاء حياالله وكيل كلية الصيدلة، والدكتور سامي عبد الرحمن وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة سفنكس، والأستاذ محمود بخيت أمين جامعة سفنكس.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن إدارة الجامعة تحرص على دعم الباحثين، ورعايتهم، وخلق بيئة بحثية ملائمة لهم في مختلف مواقعهم، ومجالاتهم البحثية، مضيفاً أن الجامعة نجحت في تحقيق مكانة بحثية وعلمية متميزة بين الجامعات الإقليمية والعالمية؛ مما يجعلها قبلة للباحثين في مختلف مجالات البحث العلمي، مضيفاً أن جامعة أسيوط تتبنى أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى، والتي تسعى لإزالة الحواجز بين جامعات الإقليم الواحد؛ من خلال توقيع الكثير من بروتوكولات التعاون؛ حيث تعد هذه الندوة ثمرة هذا التعاون المشترك بين الجامعة وجامعة سفنكس.

وتستهدف ورشة العمل، رفع وعب الباحثين بكيفية تنفيذ أبحاث عملية، ومصادر تمويلها، وطرق نشرها علمياً، إلى جانب تطوير القدرة التنافسية البحثية في ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمي المبنى على المعرفة ، وخاصةً بعد ظهور تصنيفات الجامعات العالمية، والتي فرضت على کل جامعة العمل على صياغة استراتيجيات تواكب المستحدثات الجديدة.

وناقشت ورشة العمل عددا من المحاور المهمة، منها: التعريف بالجهات المانحة، وأهداف التمويل البحثي، وعناصر المقترح البحثي التنافسي، وآليات كتابة المقترح البحثي بصورة مميزة، والجوانب المالية في المقترحات البحثية، وعوامل إنجاح المقترحات البحثية، فضلاً عن مناقشة محور منظومة المشروعات البحثية التنافسية، وعرض أمثلة للجهات المانحة داخل وخارج الجمهورية، وخطوات كتابة المقترحات البحثية التنافسية بداية من نشأة الفكرة البحثية إلى صياغة المخرجات البحثية وكيفية الإفادة منها، والتعريف بالنواحي المالية، وبنود الميزانية في المقترحات البحثية، وقواعد التقدم للتمويل البحثي، والنقاط التنظيمية المهمة التي تسهم في إنجاح المقترحات البحثية.