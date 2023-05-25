الحوار الوطني.. أبو بكر الجندي: مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا ووزير التنمية المحلية سابقا، إنه يأمل أن يصل بنا هذا الحوار إلى ما تستحقه بلدنا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني: خلال مدة عملي بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية.

وعلق: وجدنا أن أكثر السيدات إنجابًا هن الأفقر، ومتواجدين بالأطراف، وهناك نقص في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي.

وطالب: لا بد من حلول لتوفير أطباء وتمريض في المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع.

وشدد: المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادي، ولا بد تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.