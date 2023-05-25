برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن غلق مزلقان مركز أبو تشت في قنا

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وقال النائب خالد أبو نحول في بيانه العاجل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمالي محافظ قنا غلق مزلقان أبو تشت منذ شهر ديسمبر 2020م، للبدء في تنفيذ أعمال كوبري علوي يربط بين غرب مركز أبو تشت وحتى شرق مركز أبو تشت وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ كوبري المشاة وتسليمه من الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف قائلاً: حيث سوف يتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، على أن يكون البديل له طريق نجع القزاز الذي يبعد عن مزلقان أبو تشت عدد من الكيلومترات، الأمر الذي يرهق المواطنين والأهالي مادياً ومجهود لمشقة الطريق وإهداراً للوقت، وأيضا بسبب غياب الرقابة عن المزلقان يمر المواطنين من على المزلقان يومياً مشياً على الأقدام مما يعرضهم لخطر الموت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد توفي العديد من المواطنين على هذا المزلقان بسبب غياب الرقابة، وأيضا بسبب عدم توفير كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد، مؤكداً أنه من الضروري أن يتم توضيح سبب تأخر تنفيذ وتسليم المشروع، والإفادة بمدة زمنية محددة لتسليم الكوبري.

ولفت النائب خالد أبو نحول، إلى أنه حتى الانتهاء من تسليم الكوبري لا بد من توفير طريق بديل يقرب لمزلقان أبو تشت، ومباشرة الرقابة على مزلقان السكة الحديد للحفاظ على أرواح المواطنين المهدورة على المزلقان.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة عرض البيان العاجل على المجلس في أقرب جلسة قادمة لمناقشته، لما فيه من أمور تهم حياة مواطني أبو تشت بمحافظة قنا.