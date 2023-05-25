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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني| جمال شيحة: نسعى للخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء المجتمع

لجنة التعليم بالحوار
لجنة التعليم بالحوار الوطني
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أكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذي يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء هذا المجتمع.

وأشاد شيحة خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التي كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطني بعدما ظن البعض أنه مات إكلينيكيا.

وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا حوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر لتكون العافية في هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني السيسي