رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الجوالة والخدمة العامة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة الجوالة والخدمة العامة لجوالي وجوالات كليات الجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وحمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، وعدد من مسئولى وأخصائي إدارات رعاية الشباب.

وفى بداية الحفل، ألقى الدكتور مصطفي عبد الخالق كلمة هنأ فيها جوالي وجوالات كليات الجامعة على تميزهم فى مختلف الفعاليات التى تم تنفيذها على مدار العام الدراسي الحالي، والتى شملت إقامة معسكرات اختيار عشيرة الجوالة، معسكرات الخدمة العامة، تنظيم المهرجان الكشفي والارشادي، تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، وأيضاً تنظيم مسابقات فنية ورياضية وثقافية، مؤكداً على أن مثل تلك الأنشطة تعمل على تفريغ طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم البدنية والفكرية، وبناء جيل جديد قادر على العطاء وخدمة المجتمع ومحاربة الأفكار الهدامة، مقدماً الشكر لمسئولي إدارت رعاية الشباب على جهودهم المستمرة، وتنفيذهم لكافة الفعاليات بالشكل الأمثل الذى يليق باسم الجامعة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، أن أنشطة الجوالة تعد من أهم الأنشطة الطلابية بالجامعة التى يُقبل الطلاب على الاشتراك بها، حيث تسهم في نشر الوعي بأهمية النشاط الكشفي وحياة الخلاء، بالإضافة إلى الاعتماد على النفس وتكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، وكذلك تعزيز قيم الولاء للوطن والانضباط والالتزام بالعمل بروح الفريق والتنافس الشريف فيما بين المشاركين، مؤكداً على أن إدارة الجامعة من جانبها تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لتنفيذ الأنشطة الطلابية بما يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الطلاب، لإبراز مواهبهم واختيار المتميزين منهم لتمثيل الجامعة فى مختلف المحافل والفعاليات المحلية والقمية.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أن نشاط الجوالة يهدف فى الأساس إلى الإعداد الجيد للطلاب وتدريبهم على خدمة المجتمع المحيطة والحفاظ على موارد البيئة وثرواتها الطبيعية، وذلك من خلال مشاركتهم فى معسكرات الخدمة العامة داخل أو خارج الجامعة، موضحاً أن أنشطة الجوالة تساهم فى اكساب الطلاب خبرات حياتية متنوعة، وتنمي داخلهم القدرة على الابتكار والإبداع، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأشار صبري محمد، إلى أن الحفل تضمن عرض فيديو توضيحي لأنشطة الجوالة التى نفذت خلال العام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، كما تم تكريم قادة الجمعيات الكشفية، وتكريم القادة المتميزين، مضيفاً أن رئيس الجامعة كرم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى فى مسابقة أفضل صورة كشفية، وكذلك مسابقة أفضل فيديو توثيقي لأنشطة الجوالة، وأيضاً تسليم الدروع للفائزين فى التصنيف العام لعشائر كليات الجامعة.

وأوضح حمادة حبارير، أن التكريم شمل الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى فى عدد من المجالات، ففي مسابقة أفضل صورة كشفية، تم تكريم كلية التربية لحصولها على المركز الأول، وكلية التجارة لفوزها بالمركز الثاني، وكلية التكنولوجيا والتعليم لفوزها بالمركز الثالث، مضيفاً أنه تم أيضاً تكريم الفائزين فى مسابقة أفضل تصميم فيديو توثيقي لأنشطة الجوالة للعام الجامعي الحالي.