السيسي يجري جولة تفقدية داخل مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة عقب افتتاحه، اليوم الخميس.

ودعا الرئيس السيسي، الحكومة إلى إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كل الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير.

وأكد أنه إذا كانت التكلفة اللازمة للثلاث مراحل المقبلة لهذا المجمع تصل إلى 700 مليون دولار وهو مبلغ ليس بقليل، ولكن علينا دراسة ما سيوفره الإنتاج من مبالغ كانت ستدفع في الاستيراد، بالإضافة إلى ما تحققه من عوائد تصدير لأننا إذا اكتفينا نقول دائما من أين لنا العملة الصعبة اللازمة للاستثمار فإننا لا نتقدم إلى الأمام وبالتالي فعلينا المضي قدما في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة.

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