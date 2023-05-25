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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 120 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بمركزي أبو قرقاص والمنيا

ضبط 120 طن من محصول
ضبط 120 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

فى ذات السياق، قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة بالتعاون مع الجهات المعنية على أماكن تجميع الاقماح للموردين والمزارعين، وأسفرت الحملة عن ضبط 80 طن قمح وتم التوجيه الفوري إلى صوامع وشون مركز أبو قرقاص.

 

من جانبه، صرح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات و بالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 40 طن و300 كيلو بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

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