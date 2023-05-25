أسرة عبد الحليم حافظ تحذر: سنقاضي من يستخدم صوت العندليب بالذكاء الاصطناعي 

علق محمد شبانة ابن شقيق الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ على الجدل المثار حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني معبرا عن رفض الأسرة استخدام صوت العندليب بتلك الطريقة.

وقال محمد عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ".

وتابع شبانة: "ومن ثم فأي شخص او جهة او شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة اجراءات القانون الرادعة فصوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة واذا ارادت الاسرة ان تستخدم هذه التقنية في يوم من الايام فستكون على اعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لامتاع عشاق العندليب الاسمر وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك مناوالله ولي التوفيق".

ويأتي ذلك على خلفية طرح الملحن عمرو مصطفى برومو لأغنية من ألحانه وصوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، فأعلن المنتج محسن جابر مقاضاته بصفته يملك الإرث الفني لها بموافقة عائلتها، بينما قامت جيهان الدسوقي حفيدتها بالتقدم ببلاغ للنائب العام، لينتهي الأمر بالصلح وإعلان عمرة مصطفى عدم تقديم أعمال خاصة بها إلا بموافقة أسرتها.