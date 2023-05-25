تنظيم قافلة توعوية للهلال الأحمر بقرى الشيخ زويد ورفح

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن متطوعى الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء نفذوا قافلة توعوية تحقيقا للمشاركة المجتمعية بالتعاون مع إحدي الجمعيات الأهلية بالشيخ زويد بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين في نطاق قرى جنوب مركزي جنوب الشيخ زويد ورفح، محافظة شمال سيناء.

وأوضح أن فرق الهلال الأحمر تضمنت فريق صحة نفسية وفريق الطوارئ والاسعافات الأولية وفريق الدعم النفسي وفريق التوعية الصحية وفريق التطعيم ضد جائحة كورونا وفريق التنظيم لتوزيع شنط إسعافات أولية في نجع شيبانة مدينة رفح.

واستفاد من توزيع الشنط نحو 200 مواطنا ومواطنة، وتم القيام بعمل ندوات للتوعية الصحية بحضور 40 مواطنا، وتلقى تطعيم ضد جائحة كورونا 10 مواطنين، وتم تقديم الدعم النفسي لـ 48 طفلا، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية للمواطنين.