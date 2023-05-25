اليوم.. محمد عبده يحيي حفلا في الكويت

يحيى الفنان الكبير محمد عبده حفلاً غنائيًا في الكويت مساء اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يقدم محمد عبده خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



يذكر أن آخر الألبومات التي طرحها محمد عبده تحمل عنوان "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

ويحيي محمد عبده أيضا خلال الفترة المقبلة، حفلا ضمن "جولة المملكة 2023" برعايةٍ من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف من روتانا، وستكون الأولى من نوعها خليجيا وعربيا في المملكة العربية السعودية، حيث سيتمكن جمهور الفن في مختلف مناطق البلاد من الالتقاء بنجومهم من الجيلين، والاستمتاع بأغانيهم في حفلاتٍ متواصلة هذا الصيف، في الفترة من نهاية مايو الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل.