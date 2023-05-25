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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. حفل محمد فؤاد وأحمد سعد في السعودية

أحمد سعد، محمد فؤاد
أحمد سعد، محمد فؤاد
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يحيي الفنانان محمد فؤاد وأحمد سعد حفلا غنائيا مساء اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة مختلفة من أغانيه من بينها أخر أغنياته فوق واتعلم التي كتب كلماتها المستشار تركي أل شيخ وتم طرحها منذ أيام قليلة وأغنية وسع وسع و إيه اليوم الحلو ده وعليكي عيون.

وأيضا يقدم فؤاد مجموعة كبيرة من أبرز أغانيه مثل أنا لو حبيبك، وطمني عليك، وأغنية حبيبي يا، وساعات بشتاق، والحب الحقيقي، فاكرك يا ناسيني، وأغنية خدني الحنين، وماتيجي نعمل كده، أحكيلك، وأغنية هنساك.

والحفل سيقام على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.

محمد فؤاد احمد سعد حفل السعودية