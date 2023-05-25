المصرية للتعدين: استخدام الطاقة النظيفة بمصانع الكوارتز للحفاظ على البيئة

أكد اللواء أركان حرب عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي طحن خام الكوارتز بالعين السخنة بلغت 140 ألف طن/عام من خلال العمل بعدد ورديتين، حيث يتم إنتاج حبيبات بالغة الدقة من ناتج مصنع التكسير الرئيسى طبقاً للمواصفات المطلوبة لإدخال جزء منها لإنتاج ألواح الكوارتز بطاقة إنتاجية تبلغ 438 ألف م2/عام من خلال العمل بعدد ورديتين.

وقال خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على البيئة مثل استخدام مصادر الطاقة النظيفة بالمشروع، حيث تم الاعتماد على الطاقة الكهربائية لتشغيل جميع معدات وخطوط الإنتاج باستثناء الغلايات التي تم تشغيلها بالاعتماد على الغاز الطبيعي، كما تم إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة قدرها 300 م3/يوم، بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3، فضلا عن الاهتمام بالمساحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة للحفاظ على البيئة.

كما أعلن، حصول المشروع على شهادة الأيزو رقم (14001 / 2015) في مجال المحافظة على البيئة، كما تم مراعاة إتباع أحدث النظم العلمية لاختبار ومراقبة الجودة أثناء عمليات التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشاؤها وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال، مما مكن من الحصول على شهادة الأيزو (9001 ISO).

وتم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية، ما أهل المجمع للحصول على شهادة (45001 ISO)، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، واعتمادها من جهات الحماية المدنية.

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