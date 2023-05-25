سقوط تشكيل عصابي لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بالبساتين

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بالبساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتغيير مبلغ مالى للدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، وفوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة–الجيزة - الإسكندرية").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم..وبحوزتهم ( 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة" تُستخدم فى أعمال النصب"- عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإستخدام التماثيل المقلدة فى إرتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية وأضافوا أن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.