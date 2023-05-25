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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل لجنة النظام والمراقبة لامتحانا
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استقبل حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم الخميس، لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستقوم بعمل تدريب للمرشحين للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأفاد محسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، بأن التدريب يشمل كل شرح وتوضيح وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية واللجنة مكونة كلاً من هيثم محمد يحيى ووليد فريد ووائل شوقى 
وبحضور محسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ومحمد صقر رئيس قسم بإدارة شئون الطلبة  وحسن الراعي مسئول الأمن بالمديرية وعبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة .

الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الثانوية العامة