رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وفدًا من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة الدكتورة أندريه روزلند، وذلك في إطار تفعيل البرنامج القطري لمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحيم شولح المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين، والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين جودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل بما في ذلك التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعدد وتنوع مصادر التعليم العالي وأنواعه بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية والخاصة، والشراكات الوطنية والدولية بين الجامعات فى مجالات الصناعة وغيرها، مما يخلق تنوع كبير أمام المستفيدين للحصول على خدمات تعليمية متميزة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أهمية الزيارة، مرجعًا ذلك لرؤية واستراتيجية جامعة بنها في التعرف على تقييم المنظمات والمؤسسات الدولية لها، ووجود نظرة أخرى على أنشطة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة، مؤكدا أن التوجه العام في جامعة بنها خاصة والجامعات المصرية اليوم يصب في اتجاه تطوير رؤية الجامعات المستقبلية والسعي إلى مواكبة الركب العالمي في مجال الارتقاء بنُظم التعليم العالي، وبهدف تعزيز مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والارتقاء بها.

جدير بالذكر أن البرنامج القطري لمصر قد وقعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الزيارة تستهدف مراجعة سياسة التعليم العالي وربطها بمناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تزور 6 جامعات أخرى بالإضافة إلى جامعة بنها.

وأضاف الدكتور تامر سمير، أن الوفد أبدي اهتمامه بمعرفة البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة ومعايير التقدم لها وارتباطها بسوق العمل، وكيفية إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليا ودوليا.