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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع "أريا" لدعم برنامج "روبوتات الخدمة"

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة أريا تكنولوجيز، وذلك في إطار مواكبة مركز تحديث الصناعة لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة تماشيًا مع التوجهات العالمية والمحلية نحو الأتمتة والتحول الرقمي والاعتماد على تطبيقات التحول الرقمي.

وتم توقيع البروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والمهندس أسامة سرور الرئيس التنفيذي لمجموعة جيزة سيستمز، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

وسيعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلاً من شرائه بمبالغ طائلة وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، التحول الرقمي والأمن الرقمي وذلك بالتنسيق مع شركة اريا.

وستقوم شركة اريا بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدى المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء اريا على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

وجدير بالذكر أن شركة أريا تكنولوجيز -للروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية والمتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الآلية الصناعية (روبوت) وأنظمة التشغيل الآلي والمتابعة والتحكم والاختبار والتدريب والصيانة لكل ما سبق وتقديم الاستشارات الهندسية في مجال حلول الميكنة الصناعية المتكاملة للمصانع.

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