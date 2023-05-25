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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس "المصرية للتعدين": تنفيذ 6 مجمعات عملاقة للرخام والجرانيت

اللواء عبدالسلام
اللواء عبدالسلام أحمد شفيق
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قال اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن اليوم، يشهد ميلاد صرح عظيم وهو مجمع مصانع إنتاج الكوارتز، والذي يأتي امتدادا لتنفيذ مشروعات عملاقة، ضمن خطة التنمية الشاملة للبلاد تعظيما للقيمة المضافة للثروات المعدنية.

وأضاف "شفيق"، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكواتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية شاملة، كان له أكبر الأثر في إعطائنا دفعة قوية إلى تحقيق أهدافنا التي نصبو إليها، مرددا: الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات تقوم بعدة مشروعات ومهام تدعم فيها الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه "في مجال البحث والاستكشاف واستخراج المواد المعدنية، أكد أن الشركة تسهم في توفير خام الفوسفات لشركات الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة منه بطافة إنتاجية 500 ألف طن سنويا".

وتابع "تقوم الشركة باستخراج وطحن خام الألبايت، والذي يستخدم في العديد من الصناعات منها صناعة السيراميك، والخزف والصيني والأدوات الصحية بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويا".

ولفت إلى أنه في مجال الأنشطة التصنيعية للخامات المعدنية والتحجيرية، تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ 6 مجمعات صناعية عملاقة للرخام والجرانيت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين متر مربع سنويًا، بأعلى معايير الجودة التي تحقق التنافسية في السوق العالمية، ما يُسهم في تعزيز الدخل القومي من العملات الأجنبية.

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