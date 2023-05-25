صحيفة أمريكية تكشف "الترتيب السري" لنقل آلاف القذائف لأوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر أمريكا، وهذا بعد اعتراض سول في بادئ الأمر على تسليح كييف.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن سول توصلت إلى "ترتيب سري" مع الولايات المتحدة لنقل القذائف إلى أمريكا من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت واشنطن من حليفتها الآسيوية في عام 2023 هذا الدعم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جون ها كيو، الخميس، أن بلاده كانت تجري محادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حول صادرات الذخيرة لكن هناك "أجزاء غير دقيقة" في تقرير "وول ستريت جورنال"، ممتنعا عن الخوض في تفاصيل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية: "كانت هناك مناقشات وطلبات مختلفة، وستتخذ حكومتنا الإجراءات المناسبة بينما تراجع بشكل شامل الحرب والوضع الإنساني في أوكرانيا".

واستبعدت سول، وهي حليف للولايات المتحدة ومنتج رئيسي لذخيرة المدفعية، حتى الآن إرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، عازية ذلك إلى علاقاتها التجارية مع موسكو ونفوذ روسيا على كوريا الشمالية، على الرغم من ضغوط متزايدة من أمريكا وأوروبا عليها لتزويد كييف بأسلحة.

ولفت الرئيس يون سوك يول في مقابلة مع "رويترز"، في أبريل إلى احتمال تغيير موقف بلاده، قائلا إنه قد يكون من الصعب على سول الالتزام بتقديم الدعم الإنساني والمالي فقط إذا ما واجهت أوكرانيا هجوما واسع النطاق على أهداف مدنية أو "وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن "انفراجة" تحققت بعدما زار يون الولايات المتحدة الشهر الماضي لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.