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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 205 آلاف و260 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 205 آلاف و260 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و777 دبابة و7 آلاف و432 من المركبات المدرعة و3 آلاف و359 من النظم المدفعية و570 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و327 من أنظمة الدفاع الجوي و309 من الطائرات المقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و148 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 444 من المعدات الخاصة و2907 طائرة مسيرة وإسقاط 1015 صاروخا من طراز كروز".

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

 

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

أوكرانيا الجيش الروسي