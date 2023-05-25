رئيس الشركة المصرية للتعدين: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز امتداد لخطة التنمية الشاملة للدولة

أكد اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة يعد صرحًا صناعيًا جديدًا يأتي امتدادًا لخطة التنمية الشاملة للدولة تعظيمًا للقيمة المضافة للثروات التعدينية.

وأضاف شفيق - في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أننا نشهد اليوم ميلاد صرح صناعي جديد والذي يأتي امتدادا للمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة تعظيما للقيمة المضافة للثروات التعدينية.

ونوه بأن ما تحقق على أرض مصر خلال السنوات القليلة الماضية من نهضة تنموية شاملة كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة قوية نحو بلوغ الأهداف، مؤكدا أن الشركة المصرية للتعدين تقوم بالعديد من المهام الداعمة للاقتصاد الوطني للحفاظ على الثروات التعدينية وتعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية المختلفة.