مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكولًا لدعم برنامج "روبوتات الخدمة" في المصانع

وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة "أريا" لدعم برنامج "روبوتات الخدمة " في المصانع المصرية، وذلك في إطار مواكبة مركز مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، تماشيًا مع التوجهات العالمية والمحلية نحو التحول الرقمي والاعتماد على تطبيقات التحول الرقمي.

وتم توقيع بروتوكول في حضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، والرئيس التنفيذي لمجموعة “جيزة سيستمز” المهندس أسامة سرور، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلا الجهتين.

ويعمل البروتوكول على دعم القطاع الصناعي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة، عن طريق تحسين وتطوير الأداء داخل المصانع المصرية من خلال نموذج أعمال قائم على تأجير الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية بمقابل شهري اقتصادي لتكاليف التشغيل بدلاً من شرائه بمبالغ طائلة، وذلك للشركات الصناعية المسجلة في قواعد بيانات مركز تحديث الصناعة.

كما سيتم عقد ورش عمل بمقرات مركز تحديث الصناعة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدي المجتمع الصناعي بفوائد واستخدامات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة "التحول الرقمي والأمن الرقمي"، وذلك بالتنسيق مع شركة “أريا”.

وستقوم شركة “أريا” بقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية المسجلة لدى المركز لاستخدام منتجات الشركة والمتمثلة في تأجير “الروبوتات” المتقدمة للأتمتة الصناعية، وسيتم تدريب مسئولي تنمية الأعمال التابعين للمركز من خلال خبراء “أريا” على تحديد وقياس مدى جاهزية المؤسسات الصناعية لاستخدام الروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية وحلول إدارة المصانع الذكية والحلول الرقمية الساعية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة.

الجدير بالذكر أن شركة “أريا تكنولوجيز” للروبوتات المتقدمة للأتمتة الصناعية والمتخصصة في تصميم وتصنيع الأنظمة الآلية الصناعية "روبوت" وأنظمة التشغيل اللآلي والمتابعة والتحكم والاختبار والتدريب والصيانة لكل ما سبق، وتقديم الاستشارات الهندسية في مجال حلول الميكنة الصناعية المتكاملة للمصانع.