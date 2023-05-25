ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يضبط سيارتين محملتين بـ 13 طن من محصول القمح

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يضبط سيارتين محملتين بـ 13 طن قمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره على الطريق الدائري لمدينة سمالوط اليوم الخميس وخلال الجولة الميدانية التي أجراها بعدد من المراكز لمتابعة أعمال التوريد، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنهما محملتان بمحصول القمح ولم تحصلا على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة.

أكد نائب المحافظ، تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

هذا وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة والتي تصل إلي 13 طن من محصول القمح، وارسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

2a734b41-1da8-4c9f-bb25-2f1d024b1f79.jfif
2a734b41-1da8-4c9f-bb25-2f1d024b1f79.jfif
e7fa6a6a-7041-499d-8cfe-83666828b92e.jfif
e7fa6a6a-7041-499d-8cfe-83666828b92e.jfif
6705655a-a27e-424c-8417-01e14c277ff6.jfif
6705655a-a27e-424c-8417-01e14c277ff6.jfif
baefb21d-72c4-49b7-b206-c13b99814b17.jfif
baefb21d-72c4-49b7-b206-c13b99814b17.jfif
9cfbd7d0-2555-4572-8e50-8a24394c6f7c.jfif
9cfbd7d0-2555-4572-8e50-8a24394c6f7c.jfif
الشون والصوامع المنيا توريد محصول القمح محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية