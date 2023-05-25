نائب محافظ المنيا يضبط سيارتين محملتين بـ 13 طن من محصول القمح

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره على الطريق الدائري لمدينة سمالوط اليوم الخميس وخلال الجولة الميدانية التي أجراها بعدد من المراكز لمتابعة أعمال التوريد، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنهما محملتان بمحصول القمح ولم تحصلا على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة.

أكد نائب المحافظ، تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

شدد نائب المحافظ، على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقري التابعة له، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

هذا وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة والتي تصل إلي 13 طن من محصول القمح، وارسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

2a734b41-1da8-4c9f-bb25-2f1d024b1f79.jfif

e7fa6a6a-7041-499d-8cfe-83666828b92e.jfif

6705655a-a27e-424c-8417-01e14c277ff6.jfif

baefb21d-72c4-49b7-b206-c13b99814b17.jfif