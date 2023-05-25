28 مايو.. متحف الطفل يستضيف المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” التابع للجمعية للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته العاشرة والذى يقدم عروضه تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام .. رسالة من أجل التواصل الإنساني بين الشعوب".

أكد حلمى أن المهرجان الذى يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الثقافة برؤية فنية لمؤسسة الفنان إنتصار عبد الفتاح ، يدق الطبول بهدف تقارب الثقافات وإحياء فكرة الحوار وتقبل الأخر... إلى جانب إطلاق رسالة لكل دول العالم من مصر بلد الأمن والآمان وملتقى الثقافات والفنون بكل أنواعها.

أشار الدكتور نبيل حلمى، إلى أن عروض المهرجان تبدأ الساعة الثامنة مساءاً وتستمر على مدار ساعتين يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) فى مصر الجديدة حيث نستقبل عدد من العروض المميزة منها فرقة بيب مارشينج بند والتي تمزج الموسيقى الشرقية بموسيقى الفرانكو والجاز، كما يشارك السيرك القومي بعرض فني رائع.

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