"الفرص والتحديات في صحة المرأة الجسمانية والنفسية" مؤتمر بتمريض القناة

عُقد المؤتمر العلمي السنوي بكلية التمريض بجامعة قناة السويس تحت عنوان "الفرص والتحديات في صحة المرأة الجسمانية والنفسية".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، وإشراف تنفيذى الدكتورة إيناس محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء المؤتمر بالتعاون بين قسمي تمريض أمراض النساء والتوليد والتمريض النفسي والصحة العقلية. فيما أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم إلى أن المؤتمر شهد حضور نخبة مختارة من الأساتذة والأستاذة المساعدين من جامعات (القاهرة- الإسكندرية _ دمياط_ بورسعيد) .

وقامت الدكتورة اعتدال عباس حسنين أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة قناة السويس والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بإلقاء كلمة عن أهداف وأهمية إنشاء الوحدة بالجامعة والخطة المستقبلية .

وخلال فعاليات المؤتمر - تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الكلية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الفترة المستقبلية.

كما ألقت الدكتورة خديجة عبد الرحمن مدرس الطب الشرعي والسموم- كلية الطب - جامعة قناة السويس كلمة في المؤتمر، أشارت خلالها إلى مدى خطورة معدل زيادة أنواع العنف ضد المرأة وأهمية دور التمريض في توثيق وتسجيل ورعاية الحالات المُعنفة.

وعلى هامش المؤتمر - تم عقد ورشتين عمل بعنوان (الجديد في استخدام البارتوجراف أثناء الولادة) تابعة لقسم تمريض النساء والتوليد.

وورشة عمل بعنوان ( الدفاع عن النفس كتدخل تمريضي للسلوك العدواني).

وتمثلت أهمية موضوع المؤتمر في مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض بعدد 15 بوستر (ملصق علمي) وتم عرض عدد 19 بحثا علميا بالمؤتمر.

جدير بالذكر، أنه تم بث جميع فاعليات المؤتمر مباشر أونلاين.